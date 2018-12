Rottweil Tanzcafé bei Senioren beliebt

Alleinunterhalter "Ernstl" brachte mit seiner flotten Musik alle in Schwung. Es wurde getanzt und Kaffee und Kuchen genossen. Auch der Weihnachtsmann besuchte die Gäste und brachte für alle ein kleines, vorweihnachtliches Geschenk mit.

Das Tanzcafé im Kapuziner dient den Senioren dazu, einmal im Monat zusammenzukommen, um sich auszutauschen und Körper, Geist und Seele fit zu halten.

Im Januar 2014 hatte das Gesundheitsamt Rottweil zusammen mit dem Mehrgenerationenhaus das Tanzcafé im Rahmen eines Bewegungsprogramms initiiert, um Senioren Geselligkeit und Bewegung zu bieten. Alle, die Spaß am Tanzen haben, können in gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und Kuchen beisammen sein. Auch Menschen mit Gehbehinderung beziehungsweise Rollator sind laut Pressemitteilung willkommen. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 17. Januar, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Sonnensaal des Kapuziners. Einlass ist um 14 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro.