Rottweil Tag des offenen Denkmals: Führungen beliebt

Taube im Landeanflug

Frank Hertkorn nahm die Besucher im Anschluss mit auf eine Führung über den Stadtfriedhof, der 1832 angelegt worden war, nachdem die beiden Friedhöfe in der Innenstadt – Münsterplatz und Bockshof – voll belegt waren. Er zeigte den Wandel der Bestattungsformen auf und erklärte, welche Möglichkeiten der Bestattung es in Rottweil gibt. Zudem ging er auf die Geschichte des Friedhofs ein. Pfarrerin Esther Kuhn-Luz zeigte bei ihrer Führung in der Predigerkirche die Verbindung von Evangelisch und Katholisch auf, stellte den "besonderen Ort der Ökumene" vor. Die Idee der Ausgestaltung der Predigerkirche sei gewesen, die Geschichte der Madonna zu erzählen. Die "Madonna von der Augenwende", wie das Marienbildnis auch bezeichnet wird, hat in der Rottweiler Stadtgeschichte eine besondere Bedeutung.

Kuhn-Luz erzählte, wie die Kirche evangelisch wurde. 1806 wurde der erste Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Zudem erklärte sie die zahlreichen Deckenfresken und den Hochaltar, "wo übrigens auch das Kreuz zu finden ist, das viele hier in der evangelischen Kirche vermissen", sagte sie.

Egon Rieble hatte einst die Engel beschrieben, die am Hochaltar eine Flugschau vollführen, die Pfarrerin wies nun auf die Taube hin, die im Landeanflug zu sein scheint. "Man sieht ganz genau ihre roten Füße", erklärte sie und zeigte auf das Symbol für den heiligen Geist, das strahlenumkränzt im oberen Teil zu sehen ist. Schmunzeln bei den Besuchern, die bei dem knapp einstündigen Ausflug durch die "Predigt der Predigerkirche" so manch neues Detail entdeckt haben dürften.

Den Abschluss im Führungsreigen bildete die Tour mit Patrick Mink. Er nahm die Besucher mit auf die "verschlungenen Wege", die Rottweil zu bieten hat. Ob es vor der Römerzeit wirklich Wege und Pfade gab, das wisse man nicht. Aber ab der Römerzeit habe es sie gegeben. "Wege waren entscheidend für eine Stadt." Brücken seien auch damals schon wichtige Verbindungen über Flüsse, Täler und Gräben gewesen. Beim Spaziergang zu Rottweils Brücken erzählte Mink viel Spannendes aus der Stadtgeschichte.

(hf). Eröffnet wurde am Tag des offenen Denkmals im Kapuziner die Ausstellung mit Skulpturen von Sibylle Burrer zum Thema "Entdecken, was uns verbindet". Dialog, Beziehung und Miteinander veranschaulicht die Bildhauerin in Stein und Stahl. Ruhe und Bewegung konnten von den zahlreichen Besuchern dabei entdeckt werden.

Der Innenhof des Kapuziners und der umlaufende ehemalige Kreuzgang bildeten einen geeigneten Rahmen für die zehn Skulpturen, die zu einem regen Austausch unter den Anwesenden führten.

Die Ausstellung von Sibylle Burrer ist noch bis Donnerstag, 13. September, während der Öffnungszeiten des Kapuziners zu sehen.