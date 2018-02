Rottweil Tafelladen für 3500 Menschen

Insgesamt engagierten sich 25 ehrenamtliche Helfer beim Tafelladen. Eine von ihnen ist Gisela Rehberg. Sie arbeitet in Vollzeit, ohne jegliche Entschädigung. In den vergangen Jahren sei die Zahl der Menschen, die sich ehrenamtlich engagierten, zurückgegangen. Als mögliche Ursache nannte Rehberg den demografischen Wandel.

Die Qualität der Lebensmittel stehe für die Mitarbeiter des Tafelladens an erster Stelle. Die Auswahl sei sehr groß, es gebe eigentlich alles außer Frischfleisch und Fisch. Lebensmittel bekomme nur, wer eine Kundenkarte hat. Diese wird durch die Bundesagentur für Arbeit an Bedürftige in einem Einkommensprüfverfahren ausgegeben. Insgesamt seien 1100 Karten im Umlauf, die 3500 Menschen versorgten. Für ältere bedürftige Menschen unterhält der Tafelladen ein Tafelmobil das sichergestellt, dass auch diese Personengruppe von dem Angebot partizipiert.

Der Tafelladen finanziere sich durch Spenden, Zuschüssen der Stadt Rottweil und den umliegenden Gemeinden. Trotz des Verkaufserlöses erwirtschaftet der Tafelladen jedes Jahr rote Zahlen. Allein die Entsorgung der aussortierten Lebensmittel koste den DRK-Kreisverband Rottweil einen vierstelligen Betrag.