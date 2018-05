Rottweil Jazzfest: Tanz-Projekt bildet Abschluss

An diesem Abend ist alles ein bisschen anders. Vor der Bühne in der Alten Stallhalle gibt es noch einmal eine Bühne. Dafür gibt es weiger Plätze für Besucher. Am Ende werden es rund 350 Gäste sein, die sich das Heimspiel der Jazz-Brüder nicht entgehen lassen wollen. Und diese Premiere – nicht der Jazz/Dance-Fusion, sondern der auch international erfolgreichen Band beim Jazzfest – wird zu einem fulminanten Finale des Festivals.

Moderner Jazz

An diesem Abend gibt es modernen Jazz, so ziemlich das einzige Mal bei der 31. Auflage. In der Moderation von Ferenc Mehl wird so nebenbei auch deutlich, wie eng die Verbindung zwischen Jazzfest und Jazz-Brüdern eigentlich ist. Hier habe er, so erinnert sich der Schlagzeuger, seine ersten Konzerte erlebt. Der Vater, mit dem ehemaligen Club in der Alten Paketpost und als Macher von "Jazz im Refektorium" nicht nur Fan, sondern auch in der Vermittlung aktiv, habe in der durch die Seitentür der Halle erreichbaren Jurte beim Gastro-Team mitgeholfen. Lange ist’s her. Die Stallhalle hat sich verändert, aber ihren Charme behalten. Die Jurte braucht es nicht mehr, spätestens seit es das Stadthallen-Foyer gibt. Ach ja, und gehört und gespielt sind seither viele Konzerte. Zu den besonderen zählen die Konfrontationen von modernem Jazz, der übrigens nicht verkopft gespielt wird, sondern sehr lebhaft, und modernem Tanz. Premiere hatte das Projekt 2015. Im Folgejahr kam ein Choreograf hinzu, sodass es jetzt choreografierte Teile und freie Improvisationen auf der Bühne gibt.