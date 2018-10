Rottweil Tänzchen mit Paul Lorenz

Rottweil. Wie jedes Jahr im Herbst kommt auch in diesem Jahr ein Profi zu Besuch nach Rottweil zum Tanzstudio Dierstein. Dieses Jahr ist es der Ankündigung zufolge Paul Lorenz. Fleißigen Ballgängern des Tanzstudios Dierstein sei er schon durch seine Abschiedsgala 2014 bekannt. Damals tanzten er und Ekaterina Leonova ihre letzte gemeinsame Show bei einem Gala-Ball des Tanzstudios. Mit Ekaterina war er Deutscher Meister. Ekaterina konzentrierte sich dann auf ihren Masterabschluss und Paul startete mit Yulia Spesivtseva neu durch. Mit ihr wurde er 2015 Weltmeister in der Standardkür. Aber den meisten dürfte er durch sein Mitwirken bei Let’s Dance (RTL) und im österreichischen Pendant Dancing Stars (ORF) bekannt sein. Am Samstag, 27. Oktober, gibt er im Tanzstudio Dierstein verschiedene Workshops sowohl in den Standard- als auch in den Lateintänzen. Eine Teilnahme kostet jeweils 22 Euro.