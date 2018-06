Rottweil Tablet als Informationsplattform

"Man muss mutig sein – offen sein für Neues." Predrag Grgic weiß, wovon er redet. Als Ausbildungsberater von der Nachwuchsstiftung Maschinenbau durfte im regionalen Ausbilderkreis des Arbeitgeberverbands Südwestmetall ein Projekt vorstellen, das Auszubildenden die Vernetzung von mobilen Geräten mit Lerninhalten und weiterführenden multimedialen Inhalten ermöglicht: Mobile Learning in Smart Factories (MLS).

Fruchtbare Kombination

Doch was hat der Schwarzwälder Bote damit zu tun? "Wir bieten ein digitales Azubi-Abo inklusive Tablet, über das nicht nur der Schwarzwälder Bote gelesen werden kann, sondern das ebenso als Werkzeug für die Ausbildung dient", erklärt Jessica Schrägle, Regional-Marketing-Koordinatorin des Schwarzwälder Boten. Dank der Vorabend-Ausgabe können die jungen Abonnenten bereits am Abend digital durch die Zeitung des nächsten Tages blättern. In den Genuss dieser fruchtbaren Kombination kommen beispielsweise die Auszubildenden der Firma J. G. Weisser Söhne. Mit etwa 500 Mitarbeitern entwickelt und produziert das Unternehmen am Standort St. Georgen hochwertige Werkzeugmaschinen – und ist deshalb darauf bedacht, sich als moderner Ausbildungsbetrieb zu positionieren. Auch aus diesem Grund hatten sich die Verantwortlichen im vergangenen Jahr dazu entschieden, mehr als 50 Digital-Abos des Schwarzwälder Boten zu beziehen.