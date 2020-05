Rottweil Svenja Ketterer auf gutem Weg im Kampf gegen den Blutkrebs

Die onkologische Station sei derzeit mit vielen Knochenmarktransplantations-Zimmern belegt, so dass sogar auf der eigentlichen Diabetesstation Onkologie-Patienten aufgenommen würden. "Da die Chemotherapie-Patienten sehr anfällig für Infekte sind, mussten die Besucher akribisch Hygienemaßnahmen einhalten", erinnert sich Ketterer. Eigentlich dürfe Svenja nun ganz offiziell mit der Wiedereingliederung in den Schulalltag beginnen und auch anfangen, Freunde zu treffen. Seit mehr als einem halben Jahr war ihr dies nämlich verwehrt. Doch das grassierende Coronavirus macht der inzwischen 14-Jährigen einen Strich durch die Rechnung: "Nun muss sie weiterhin in Isolation bleiben – zu ihrem eigenen Schutz."

Doch Svenja wisse sich die Zeit zu vertreiben. Nach wie vor verfolge sie ihren Traum, eines Tages eine Confiserie zu eröffnen, und tue alles dafür, ihn zu verwirklichen.

Da es wegen der Corona-Krise schwer war, an Mehl zu gelangen, hatte Markus Banholzer, der Freund von Svenjas älteren Schwester, die Idee, ihr aus seinem Landwirtschaftsbetrieb einen 25 Kilogramm schweren Mehlsack heimzubringen. Seither könne die Backbegeisterte nichts mehr bremsen. "Sie versorgt sämtliche Ärzte und Stationen mit Brownies, Amerikanern, Ausstecherle und Kuchen in allen Variationen und Kreationen. In Freiburg wissen schon alle ganz genau: Wenn Svenja kommt, gibt’s was Leckeres. So drückt sie ihre Dankbarkeit aus", schmunzelt Ketterer.

Aus einer befreundeten Familie habe kürzlich der Sohn seinen 14. Geburtstag gefeiert. Aus verschiedenen Gründen lehne er den Mundschutz ab, der wegen des Coronavirus getragen werden solle. Auf ihre eigene Art habe die Risikopatientin versucht, ihn zu überzeugen: Sie backte ihm Amerikaner mit Atemschutzmasken aus Zuckerguss. "Das Backen bereitet ihr unbeschreiblich Freude", freut sich die Mutter und meint abschließend: "Für alle Hilfen, Hilfsangebote, Gebete, Geschenke, Wünsche, Gedanken, Gesten und Weiteres unser herzlichstes Dankeschön! Oder wie der Schwabe sagt: Ein herzliches ›Vergelts Gott‹ an alle!"