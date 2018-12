Rottweil Stuttgart  21 züngelt an Gartenschau

Rottweil. Dass die Stuttgarter Großbaustelle nämlich in zehn Jahren Besuchern aus dem Norden und Osten des Landes die Lust auf einen Rottweil-Besuch gründlich vergällen könnte, weil Zugfahrten zur großen Zumutung werden, ist angesichts der vielen, auch mit großen zeitlichen Unwägbarkeiten verbundenen Verwerfungen, die das anspruchsvolle Bauvorhaben mit sich bringt, mehr als nur ein Bauchgefühl.

Den vom Schwarzwälder Boten ins Spiel gebrachten Ball brachte der junge FDP-Abgeordnete Daniel Karrais postwendend in einer mündlichen Anfrage an die Landesregierung zur Geltung. Jetzt kam Verkehrsminister Winfried Hermann eigens ins Parlament, um zu der heiklen Thematik (mögliche Verzögerungen bei der Fertigstellung des Umbaus des Stuttgarter Streckenabschnitts Rohrer Kurve; siehe Infokasten) Stellung zu nehmen. Während der dortigen Bauarbeiten müssen Bahnreisende von Stuttgart nach Singen in Stuttgart-Vaihingen auf die S-Bahn umsteigen. In umgekehrter Richtung natürlich ebenso.

Laut Karrais kann der Verkehrsminister keine festen Termine zum derzeitigen Planungs- beziehungsweise Baufortschritten, die die Gäubahn-Situation betreffen, machen. Im Moment seien Planungen auch Gegenstand eines Gerichtsprozesses, mit Planfeststellungen sei man auch deshalb teilweise noch überhaupt nicht im grünen Bereich, gibt Karrais im Landtag gewonnene Erkenntnisse weiter. Zu der den Rottweiler Abgeordneten besonders interessierenden Frage, ob es wegen der Baustelle Rohrer Kurve zur Landesgartenschau 2028 in der ältesten Stadt Baden-Württembergs tatsächlich ein Nadelöhr Vaihingen geben könnte, ließ Hermann zunächst einmal wissen, dass die ursprünglichen Planungen, den Streckenabschnitt 2019 fertig zu stellen, nicht eingehalten werden können. Zugreisende müssten sich während der Bauzeit in jedem Fall auf Zeitverzögerungen und zusätzliche Umsteigehindernisse einstellen, betont Hermann. Dass der zu erwartende halblebige Zustand eben gerade auch für 2028 angesagt sein könnte, wisse heute niemand zu sagen. Natürlich sei aber auch der Bauherr Bahn an einem möglichst schnellen Abschluss des Projekts interessiert, sagt der Minister auch mit dem Verweis darauf, dass das Land kaum Einfluss auf Bauabwicklungen nehmen könne. Teurere Fahrtkosten wegen des Umstiegs auf die S-Bahn hätten die Reisenden indes nicht zu befürchten. Der neue Baden-Württemberg-Tarif gelte für alle öffentlichen Verkehrsmittel, und ein Ticket müsse nur einmal gelöst werden.