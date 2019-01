Rottweil Sturz bei Glätte vermeiden: Arzt gibt Tipps

Wer auf Glatteis geht, riskiert schnell einen Sturz – deshalb sollten gerade ältere Menschen bei solchem Wetter jede Hilfe in Anspruch nehmen, um unnötige Wege zu vermeiden. Kröber rät: "Bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause, wenn sie sich unsicher fühlen." Das ist natürlich nicht immer möglich – deshalb sollten ältere Menschen alles tun, um das Sturzrisiko zu senken: Tragen Sie Schuhe mit Profil, bei Bedarf zusätzlich auch sogenannte Spikes – sie sind einfach mit einem Gummi am Schuh zu befestigen. Halten Sie sich am Geländern fest, wo möglich, und gehen Sie entlang der Hauswand, das unterstützt die Sicherheit. Vermeiden Sie dunkle Kleidung. Reflektoren an der Jacke und ein Fahrradlicht am Rollator machen andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Manche Rollatoren haben die Möglichkeit, auf Profilräder umzurüsten, aber denken Sie daran, dass der Rollator prinzipiell bei Glatteis wegrutschen kann. Benutzen Sie die nötigen Hilfsmittel wie Brille oder Hörgerät, so können Sie sich ganz auf den Weg konzentrieren und erhöhen Ihr eigenes Sicherheitsgefühl.