Rottweil Sturm bläst Steinbrocken herunter

Nägel, die die Steine des Turmaufgangs miteinander verbinden, sind verrostet und haben den Stein auseinandergesprengt. Der Sturm gab seinen Teil dazu und blies die Brocken herunter. "Eine Gefahr für Passanten", sagt Klaus Wydra, Hausmeister am Konvikt. Seinem Chef, Konviktsleiter Ulrich Fiedler, waren die Brocken am vergangenen Mittwoch aufgefallen. Umgehend hatte er Wydra beauftragt, den Turm genau unter die Lupe zu nehmen. "Das machen wir regelmäßig", sagt Wydra auf Nachfrage und erklärt, dass die Kapellenkirche in den Zuständigkeitsbereich des Konvikts fällt. Er habe rasch reagieren müssen, und zusammen mit dem Ordnungsamt habe man dann beschlossen, das Portal mit einem Bauzaun zu sichern.

"Wichtig ist, dass niemand zu Schaden kam", betont Michael Rais, Leiter des katholischen Verwaltungszentrums, auf Nachfrage. Ein Steinmetz habe sich bereits ein Bild vom Zustand des betroffenen Bereichs gemacht. Er heißt Klaus Locher und war auch an der Sanierung des Schwarzen Tors und des Heilig-Kreuz-Münsters beteiligt. Rais rechnet mit etwa 10 000 Euro, um die schadhaften Stellen auszubessern.

Passt das Wetter und steht der benötigte Hubsteiger parat, kann Locher seine Arbeit noch in der kommenden Woche erledigen. Dann ist der Bauzaun wieder weg. Trotzdem, so Rais, müsse man an den Kapellenturm wieder "in Bälde ran". Dann könnte die gerüstfreie Zeit an dem gotischen Bau aus dem 14. Jahrhundert die längste Zeit vorbei gewesen sein.