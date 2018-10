Rottweil Studie rät vom Herderschen Haus ab

Sind die Tage des Stadtmuseums im Herderschen Haus gezählt? Eine Machbarkeitsstudie legt diesen Schluss nahe. Geeignetere Standorte wären die alte JVA oder das alte Feuerwehrhaus. Die Kosten werden auf rund zehn Millionen Euro geschätzt.

Rottweil. Es kündigt sich ein neues Großprojekt an. Die Stadt ist auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein Stadtmuseum. Dafür wurde bei dem renommierten Stuttgarter Architekturbüro Lederer, Ragnarsdóttir und Oei eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese wird am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung erstmals öffentlich vorgestellt – wir berichteten bereits im Juli exklusiv darüber.

Demnach rät die Studie davon ab, am bisherigen Standort in der Fußgängerzone, dem Herderschen Haus, festzuhalten. Eine Museumsnutzung könne innerhalb dieser komplexen Konstellation nicht empfohlen werden, so die Studie. Die Kosten für Umbau und Sanierung wären am höchsten, die Risiken ebenso. Komplex deshalb, weil das Nachbargebäude, in dem die umfangreiche Waffensammlung des verstorbenen Peter Seemann untergebracht ist, im Museum zu integrieren wäre.