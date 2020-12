Rottweil Stiftung St. Franziskus: Infektionen breiten sich aus

In der Behindertenhilfe nehmen Infektionen von Mitarbeitenden und Klienten ebenfalls zu. Es gebe Maßnahmen zur Kontaktreduzierung und zur Durchbrechung von Infektionsketten. Hinzu komme die regelmäßige Anwendung von Schnelltests. "Es gilt nun unsere Klienten und Mitarbeitenden zu schützen. Hier sind solche Maßnahmen leider unvermeidbar", so Andrea Weidemann, Leiterin des Aufgabenfeldes Behindertenhilfe aus.

Die "Corona-Kurzzeitpflege" im Altenzentrum Franziskusheim in Schwenningen sei derzeit mit 25 Klienten fast voll belegt. Immer mehr infizierte Klienten müssten daher in ihren Einrichtungen einzel- oder gruppenisoliert betreut werden. Es gebe zunehmend Engpässe in der Personalplanung der Altenhilfe. Mitarbeitende aus anderen Aufgabenfeldern und Referaten hätten Unterstützung angeboten. Diese Solidarität sei "eine wichtige Stütze in dieser schweren Zeit", so Boris Strehle, Leiter der Altenhilfe.