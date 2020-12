Rottweil steuert auf Inzidenz über 300 zu Zweite Welle trifft Kreis mit voller Wucht

Kreis Rottweil - Am Sonntag wäre es bereits fast soweit gewesen. Da lag der Wert der Infektionen in sieben Tag pro 100.000 bei 296. Auch wenn der Wert danach abgenommen hat, so geht die Kreisverwaltung davon aus, dass diese Marke in den kommenden Tagen erreicht und überschritten wird. "Der Trend zeigt eindeutig nach oben", so Landrat Michel in einer weiteren Telefonkonferenz zur Corona-Lage gegenüber der Presse.

Weitere Zahlen sollen belegen, wie dramatisch die zweite Infektions-Welle den Landkreis erfasst hat. Von Februar bis einschließlich September habe man 27 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert, allein seit Oktober sind weitere 39 Verstorbene dazugekommen. Die Dynamik des Infektionsgeschehens sei weiter hoch. Das spiegelt sich auch in den Zahlen der Infektionen wider. In der ersten Corona-Welle, von Februar bis August, habe man 700 Fälle gezählt, von September bis November dann 2100 und allein in der ersten Dezemberhälfte 700. "Der harte Lockdown ist für die Landkreise im Süden gerade noch rechtzeitig gekommen", so der Landrat.