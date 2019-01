Rottweil Sternsinger bringen den Segen

Die 14-Jährige gehört zusammen mit Sarah und Marie Julie zu den erfahrenen Sternsingern. Sara trägt ein buntgemustertes Gewand und einen gelben Turban. Auch die beiden anderen tragen ein königliches Gewand und eine Krone. Begleiter brauchen sie nicht mehr, sie managen ihre Tour selbst. Nur in ihr Gebiet müssen sie gebracht werden. Mit im Gepäck sind neben dem Straßenplan die Kreidestücke, Aufkleber, Spendendosen sowie Flyer, falls niemand da ist. Erlebt haben sie schon einiges auf ihren Touren. Menschen, die es nicht kennen und es gar mit Halloween verwechseln. Menschen, die es sich neutral und offen anhören. Menschen, die sich freuen. Und es gibt wütende Menschen, welche die Sternsinger einfach wegschicken, berichten sie.

Die erste Station des Tages ist beim Haus von Timo Weber. Dort ist noch eine weitere Gruppe dabei: Linus Bauer mit Anne, Pauline und Mona. Doch auf dem Weg zum Pfarrhaus direkt vor der Heilig-Kreuz-Kirche treffen die Sternsinger auf eine Hochzeitsgesellschaft. Also wird dem Ehepaar zunächst ein Lied gesungen und der Segen gespendet. Das Ehepaar freut sich darüber, wirft auch etwas in die Spendendose.

Dann geht die Sternsingerschar aber weiter zum Pfarrhaus. Timo Weber fragt freundlich durch die Sprechanlagen: "Bitte?". Da rufen die Könige und Sternträger: "Die Sternsinger sind da". Der Münster-Pfarrer öffnet die Tür und freut sich über zwei Gruppen, was bedeutet: Es gibt zwei Sterne und auch zwei Büchsen. Somit darf der Pfarrer doppelt spenden. Linus schreitet dann zur Türe und schreibt den Segen über die Tür. Doch die Schulkreide hält nicht, er probiert eine andere, ölhaltige, aus. Mit dieser klappt es. Timo Weber holt noch Schokoladentafeln für die Singer und freut sich darüber, dass mehr als 40 Sternsinger für die Heilig-Kreuz-Gemeinde unterwegs sind.

Sie werden rund um den Dreikönigstag von katholischen Gemeinden in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern ausgesendet. In Rottweil startete zeitgleich mit den Sternsingern der Münsterkirche die Schar in der Ruhe-Christi-Kirche. Auch in der Altstadt sind Sternsinger unterwegs. Direkt am kommenden Dreikönigstag am Sonntag starten mehr als 60 Kinder mit 30 jugendlichen Begleitern der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) in Zimmern. Auch in Deißlingen und Bösingen sind sie am Sonntag unterwegs. Keine Selbstverständlichkeit, denn: "Auch die Sternsinger haben mittlerweile Personalprobleme", weiß Joachim Bauer und erklärt, dass die Sternsinger in vielen, vor allem größeren Städten nur noch auf Bestellung unterwegs sind.

Nach der Segnung des evangelischen Pfarrhauses, in dem das Pfarrerpaar Kuhn-Luz und auch der katholische Pfarrvikar Jürgen Rieger wohnen, fährt Joachim Bauer die Gruppe in ihr Gebiet in der Siedlung auf der Brücke, wo sich auch die Uhlandstraße befindet. Im Auto läuft "Stay or leave", die Mädchen singen mit und lachen. "Es geht auch um den Spaß bei der Sache", betonen sie.

"Wunderbar", sagt eine Frau, als sie die Tür öffnet und die Sternsinger erblickt. Eine andere, ältere Frau, freut sich ebenfalls, gibt Geld und Schokolade. Neben einem Berg von Süßigkeiten sammeln die Sternsinger der Heilig-Kreuz-Gemeinde zusammen einen Betrag von zwischen 5000 und 6000 Euro ein, schätzt Joachim Bauer.

Und so ziehen Kaspar, Melchior und Balthasar noch bis abends weiter, singen das "Gloria" und treffen sich zum Abschluss wieder in der Kirche. Auch am Samstag sind sie nochmals unterwegs und demonstrieren: "Wir gehören zusammen."