Rottweil Stellenabbau bei Mikron auf Berner Feld

Am Standort Rottweil wird die Montage von Werkzeugmaschinen eingestellt

Heute würden am Standort Rottweil Werkzeuge und Werkzeugmaschinen produziert sowie verschiedene Servicegeschäft abgewickelt. "Als Teil der beschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen wird am Standort Rottweil die Montage von Werkzeugmaschinen eingestellt und die Zahl der Stellen auf Vollzeitbasis von 150 auf 100 reduziert", heißt es in der Mitteilung weiter.

Gleichzeitig werde am Standort der Service für das Maschinen Portfolio mit weiteren Kompetenzen ausgestattet, sowie der Betrieb der Werkzeugfabrik unverändert weitergeführt.

"Mit diesen einschneidenden Maßnahmen trägt Mikron der auch mittelfristig verschlechterten Nachfrage nach Investitionsgütern aus der Automobilindustrie Rechnung und stärkt ihre Kerngeschäfte."