Rottweil Stationen aus dem Leben von Franz von Assisi

Rottweil-Altstadt (ls). Ein Familiengottesdienst zusammen mit Kindergartenkindern bereicherten am Sonntag die Eucharistiefeier am Erntedankfest in St. Pelagius. Die Kinder und Erzieherinnen haben ein Wägelchen mit Früchten aus Gärten und Felder ausgeschmückt und in den Erntedankaltar mit eingebunden.