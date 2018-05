Rottweil Stark für Opferschutz und Opferhilfe

Kreis Rottweil. Für alle beteiligten Organisationen sind Einfühlungsvermögen und Professionalität im Umgang mit Gefährdungssachverhalten wie auch im Umgang mit Opfern von Straftaten von größter Bedeutung. Um sich besser kennenzulernen und das Netzwerk der helfenden Organisationen im Landkreis Rottweil weiter auszubauen, war die Kriminalpolizeidirektion Rottweil Gastgeber eines Treffens, das der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizeidirektion, Kriminaloberrat Rolf Straub, moderierte.

Die Organisationen und Vereine präsentierten ihre Arbeit. Dabei wurde schnell deutlich, wie sie sich in ihrem Wirken im Bereich Opferschutz und Opferhilfe wirkungsvoll ergänzen. Beim Austausch über die vorgestellten Beratungs- und Hilfefälle zeigte sich, wie wertvoll sich die einzelnen Hilfsangebote darstellen und wie diese mit einer guten Vernetzung optimiert werden können.

Dass Opferhilfe und Opferberatung bei allen Opferdelikten leistbar ist, wurde ausdrücklich betont. Vom Einbruch bis zu Tötungsdelikten reicht das Spektrum, in dem in persönlichen Ausnahmesituationen individuelle Hilfe für Opfer notwendig werden. Konstatiert wurde dabei auch, dass das Angebot der Opferhilfe und -betreuung in der Öffentlichkeit noch mehr bekannt werden muss. Dazu will man auch mit weiteren regelmäßigen Netzwerktreffen beitragen mit dem Ziel, eine Erhöhung der Inanspruchnahme der Hilfsangebote zu erreichen.