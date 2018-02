Rottweil Stadträte fragen zu Stadtmuseum und Sanierungsgebiet nach

Rottweil.In einem gemeinsamen Antrag fragen die Rottweiler Stadträte von SPD, Grünen, FFR und FDP nach dem Planungsstand für das Sanierungsgebiet Stadtmitte. Nachdem in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats offenbar geworden sei, dass im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Stadtmuseum“ und der Ablehnung der Verwaltung, das Gebäude Schlachthausstraße 1 für die Stadtkapelle zu nutzen (Antrag der SPD), eine neue Entwicklung in diesem Gebiet vorgesehen ist. Diese habe zur Folge, dass die Verwaltung die Gebäude Schlachthausstraße 1 und 2 scheinbar abreißen wolle. Vor einem möglichen Abriss der beiden Gebäude solle nun, heißt es im Antrag, so rasch wie möglich öffentlich ein Zwischenstand über die Planungen unter Einbeziehung bisheriger Überlegungen zum Sanierungsgebiet Stadtmitte vorgelegt werden. Zudem soll laut Antrag ausdrücklich dazu der Sanierungsbeirat einberufen werden, der zuletzt äußerst selten getagt habe und für das Thema Sanierungsgebiet zuständig sei.