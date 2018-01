Rottweil Stadtmuseum: Die Zeit drängt

Rottweil. Ach hätten sie doch tatsächlich etwas Gold dabei gehabt, die Heiligen Drei Könige, die im Herrenkramerschen Kripple erschienen sind. Die Behausung des Kripples, das Stadtmuseum, hätte es gut gebrauchen können. So ist das Museum nun auf weltlichen Beistand angewiesen.

Es ist eine traurige Geschichte mit dem Stadtmuseum. Seit Jahren sind die Defizite in der Gebäudesub­stanz Verwaltung und Gemeinderat bekannt: feucht, zugig, heruntergekommen, es fehlt an Dienst- und Personalräumen sowie eine ordentliche Möglichkeit, aufs Klo zu gehen. Eine Zumutung sowohl für Besucher, als auch für Museumsmitarbeiter. Vom Museumsgut ganz zu schweigen. Die Pürschgerichtskarte musste in Sicherheit gebracht werden. Sie benötigt, was das Raumklima anbelangt, weitaus bessere Bedingungen.

Das Stadtmuseum, so sieht es Marco Schaffert, ist eines der drängendsten Probleme im Kulturbereich der Stadt. Schaffert ist der Fachbereichsleiter für Kultur, Jugend und Sport. Er muss es wissen. Er weiß aber auch: Das Stadtmuseum ist eine Aufgabe, die ein paar Millionen Euro kosten kann. Das muss man sich leisten können und wollen.