Rottweil Stadtkapelle serviert prächtiges Fasnetskonzert

Das dynamische Spiel mit den Farben, die Entwicklung der Spannungsbögen, elastische Tempi – was dem Dirigenten Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, die allerdings nur funktionieren, wenn die Musiker auf Zack sind – und dabei viel Spielfreude sorgen für einen unterhaltsamen Abend, der auch Fastnachtsfremden wohl bekommt. Ein hauseigenes Trompetensextett liefert feine Qualität, Dominik Wittmann, der zur Verstärkung bei den Klarinettisten sitzt, macht mit "Fly Me To The Moon" auch als Sänger eine gute Figur. Verwunderung gibt es nur, als der "Elzacher Schuttigmarsch" als neues und sicher einmaliges "Vorspiel" den Klassiker "Wenn der weiße Flieder..." erhält. Kurz vor Schluss stellt die Stadkapelle dann die Frage "Que sera, sera?". Die Antwort braucht es nicht. Nur so viel: Beide Kapellen spielen, Berger dirigiert das Publikum, das hat sich längst erhoben und singt in Vorfasnetsfreude: "Auf, wachet auf..."