Rottweil Stadtkapelle findet kein neues Probelokal

Dynamisches Spiel, ein buntes Programm und anspruchsvolle Stücke – beim Jahreskonzert hat die Stadtkapelle einmal mehr ihre Qualität gezeigt. Bemerkenswerter wird diese Leistung noch, wenn man bedenkt, unter welchen Umständen die Proben der Musiker stattfinden.

"Eigentlich können wir nur einmal richtig für unsere Konzerte üben –­ bei der Generalprobe in der Stadthalle", sagt Ralf Stölzl, Vorsitzender der Stadtkapelle.

Die Musiker proben im Gebäude des Alten Kaufhauses am Friedrichsplatz, in dem auch die Stadtbücherei, das Zimmertheater und Forum Kunst zu finden sind. Dort sind sie auf etwa 100 Quadratmetern untergebracht, zuzüglich Lagerfläche. "Wenn wir da in voller Lautstärke spielen, dann grenzt das an Körperverletzung. Also müssen wir quasi mit angezogener Handbremse üben", erklärt Stölzl die schwierigen Voraussetzungen.