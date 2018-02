Rottweil Stadtjugendring: Domizil im Parkhaus steht auf der Kippe

Rottweil - Zwischen dem Betreiber des Parkhauses am Kriegsdamm und der Stadtverwaltung gibt’s ab und an – sagen wir – unterschiedliche Auffassungen. Jetzt knirscht es wieder mal im Getriebe, was zur Folge hat, dass der Mietvertrag für die Räume des Stadtjugendrings wohl nicht verlängert wird.