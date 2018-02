Rottweil Stadtjugendring:  Alle Arbeit umsonst?

Seit der Berichterstattung im Schwarzwälder Boten schlägt das Thema hohe Wellen. In den sozialen Medien erfährt der Stadtjugendring viel Unterstützung: "Rottweil ohne den Stjr und den dazugehörigen Räumlichkeiten? Undenkbar", "Super Konzept, mega Team", "Hoffe auch dass es weiter geht, was ihr macht sollten noch mehr Städte anbieten" und "Lass uns ne Demo starten, für so was muss man kämpfen!" – viele solcher Kommentare sind zu lesen.

Der Stand der Dinge

Doch wie ist denn aktuell der Stand der Verhandlungen? Das wollte am Mittwochabend im Gemeinderat auch FWV-Stadtrat Hermann Breucha von der Verwaltung wissen. Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Sport, sagt: "Als Kulturamt und KiJu sind wir ausdrücklich an einer Verlängerung des Mietvertrages für den Stadtjugendring interessiert, allerdings unabhängig von der Bindung an das Vertragsverhältnis zum Parkplatz." Kommt es nicht zu einer Einigung, muss der Stadtjugendring tatsächlich raus. Dabei sei klar, dass die Räume im Parkhaus "nach wie vor sehr gut geeignet sind". Im Übrigen sei der Stadtjugendring was die Räumlichkeiten angehe sehr verantwortungsvoll und engagiert, meint Schaffert mit Blick auf dem Vorwurf des Betreibers, dass man des Öfteren mit Scherben und ähnlichem zu kämpfen habe.

Schaffert betont: "Bisher haben wir als Kulturamt nicht gekündigt. Wir möchten eine Verlängerung für den Stadtjugendring bewirken." Das KiJu stehe in engem Kontakt mit dem Stadtjugendring, den man auch "nicht hängen lassen" werde.

Das Dilemma

Der Parkhaus-Betreiber möchte, wie berichtet, eine Verlängerung des Pachtverhältnisses für den vorgelagerten Parkplatz, auf dem auch die Kunden der im Parkhaus ansässigen Läden parken. Bisher ist das ein kombinierter Vertrag (Nutzung Räume Stadtjugendring + Parkplatzverpachtung an Betreiber), bestätigt Schaffert. Die Nutzung der Räume des Stadtjugendrings läuft jetzt zum 31. Dezember aus. Das Vertragsverhältnis Parkplatz laufe aber bereits bis Ende 2038, betont der Fachbereichsleiter. " Das sind jetzt schon 20 Jahre." Dem Wunsch von Seiten der Parkhausinhaber, mindestens solange zu verlängern, wie der Mietvertrag mit dem Stadtjugendring verlängert werden soll, könne die Stadt nicht nachkommen. "Das hieße bei fünf Jahren Verlängerung bis 2043 oder bei zehn Jahren bis 2048. "Jetzt einen Pachtvertrag für die nächsten 30 Jahre abzuschließen, hemmt jegliche Entwicklung auf diesem Gelände", so Schaffert. Die Stadtverwaltung schließe dies deshalb aus. Das habe man dem Parkhaus-Betreiber auch so mitgeteilt.

Notfalls Umzug

"Notfalls müsste der Stadtjugendring leider in andere Räume umziehen", sagt Marco Schaffert. Die Stadt habe nun ihrerseits beim Parkhaus-Betreiber nach einer Vertragsverlängerung nur für den Stadtjugendring (und nicht in Kombination mit dem Parkplatz) angefragt. "Bislang haben wir keine Antwort erhalten." Im März werde man erneut nachhaken. Schafferts Fazit: "Eine Einigung zum aktuellen Mietverhältnis kann es nur geben, wenn der Parkhaus-Betreiber von seiner Forderung abrückt."

Beim Rottweiler Stadtjugendring jedenfalls besteht noch Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommt: "Drückt euch und uns die Daumen!"