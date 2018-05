Rottweil Stadtfest – nicht mehr, nicht weniger

Rottweil. Der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion hatte das Potenzial, in den Reihen der Vereine für Verstimmung zu sorgen. Steckte in den Bemühungen, Elemente des Turmfestes ins Grundgerüst des Stadtfestes einzubauen, um dessen Attraktivität zu steigern, etwa Kritik? Hat dieses Fest der Vereine denn ein Problem mit der Attraktivität? Nun, für Ralf Banholzer ist zumindest klar: Dass über sinkende Einnahmen geklagt wird, "schreit eigentlich nach Veränderungen". Und ein bisschen Veränderungen seien doch wohl auch möglich, um vorwärts zu kommen. Banholzers Fraktionskollege Hans-Peter Alf rundete die Erklärungen ab: der CDU-Antrag gedacht als Angebot an die Vereine, sich an den Überlegungen zur Zukunft des Stadtfestes zu beteiligen – auch da sich durch den Testturm und die Hängebrücke die Zielgruppe verändern könnte.

Es bedurfte am Mittwochabend in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses (KSV) des Gemeinderats keiner Zusammenfassung durch Bürger-meister Christian Ruf, dass das Rottweiler Stadtfest eine Veranstaltung der Vereine bleiben soll. Aus allen Fraktionen und Gruppierungen war das unmissverständlich zu vernehmen – es stand gar nie zur Debatte. Das Ergebnis der Umfrage bei den Vereinen war denn für Ralf "Hefe" Armleder (SPD) eindeutig: alles soll bleiben, wie es ist. Und auch Ingeborg Gekle-Maier (Grüne) sieht keinen Anlass, am Erfolgskonzept etwas zu ändern. Gewiss: "Das Turmfest war ein besonderes Highlight, aber nicht alle Tage ist Sonntag".

Indes gibt es Veränderungen. 2019 gibt es ein Stadtfest mit Sonderthema, denn es steht das Jubiläum an "500 Jahre Ewiger Bund". Dann soll ein größeres Gebiet bespielt werden, dann soll der Marketingaufwand größer ausfallen. Das wird sich in einem um 3000 Euro dickeren Budget niederschlagen. Und solche besonderen Anlässe sollen sich auch zukünftig beim Stadtfest niederschlagen, wenn es nach dem Willen der Ausschussmitglieder geht. Das kann in bewährter Weise geschehen, wie Eva Schumacher für die Stadtverwaltung erinnert. "Die Vereine sind offen für Neues", weiß sie, dass dabei aber ein "eingespieltes Schema" als Rückgrat für das Stadtfest Bedeutung hat.