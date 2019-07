Rottweil Stadt will mit Bürgern Zukunft planen

Gemeinsam mit den Bürgern aus Rottweil und den Ortschaften Hausen, Göllsdorf, Feckenhausen, Neufra, Neukirch und Zepfenhan möchte die Stadtverwaltung das gesamtstädtische Entwicklungskonzept erarbeiten. Auftaktveranstaltung mit Bürgerbeteiligung ist am Donnerstag, 25. Juli, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle.

"Es geht darum, Rottweil als Ganzes zu betrachten und um eine nachhaltige Weiterentwicklung unserer Stadt", sagt Oberbürgermeister Ralf Broß. Um die Fragen, wie die Stadt in zehn Jahren aussehen soll, was gut ist und so bleiben soll, und was dringend verändert werden muss geht es daher kommende Woche in der Stadthalle. "Alle Bürger sind deshalb herzlich eingeladen, sich mit Ideen, Anregungen und Wünschen einzubringen." Der Workshop ist so angelegt, dass Menschen aller Generationen auf unkomplizierte und spielerische Art mitmachen können.

Ein Leitfaden