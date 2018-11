Rottweil Stadt stellt sich für Zukunft auf

Es ist ein Versuch, die Stadt etwas sauberer zu bekommen. Die Verwaltung schlägt vor, sich am Programm für die nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) des Wirtschaftsministerium zu beteiligen. Bei der Stadt verbindet man damit die Hoffnung, die Situation in der Innenstadt wieder etwas besser in den Griff zu bekommen. Die Verwaltung habe die Erfahrung gemacht, dass sich in der Innenstadt im Laufe des Sommers an verschiedenen Stellen bisweilen eine nächtliche Unruhe eingestellt habe. Außerdem seien verschiedene Bereiche in der Innenstadt (Bushaltestellen Friedrichs­platz) immer wieder verschmutzt, heißt es in der Vorlage zur Sitzung.

Unsere Zeitung hat in den vergangenen Wochen immer wieder auf diese unschönen Stellen, man kann fast schon Schandflecke sagen, aufmerksam gemacht. Nun sollen die Mittel dafür verwendet werden, diese zu beseitigen. Bei Ausgaben von 50.000 Euro in einem Zeitraum von fünf Jahren werden 60 Prozent bezuschusst. Das wären 30.000 Euro, die die Stadt aus dem Programm erhalten könnte.

Der Großteil der anderen Tagesordnungspunkte befasst sich mit Änderungen des Flächennutzungsplans und Bebauungsplänen. Grund sind die in Rottweil geplanten Projekte. Etwa der Bau einer Justizvollzugsanstalt im Gewann Esch. Aus der bislang als Acker genutzten Fläche soll eine Sonderbaufläche mit einer Größe von circa 17 Hektar werden.