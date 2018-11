Rottweil Stadt steigt in den Bergen ein

Rottweil. Wenn es um Zuschüsse geht, ist man am Ratstisch erfahrungsgemäß vorsichtig. "Wir entscheiden erst im Zuge der Haushaltsplanberatungen", hatte Oberbürgermeister Ralf Broß denn auch zu Beginn der Sitzung als Maßgabe ausgegeben. Vielmehr gehe es beim Rottweiler Zimmertheater und dem DAV-Projekt "Anhalter Hütte" um "Sachstandsberichte" – so stand es auf der Tagesordnung. Doch es kam anders.

Die DAV-Sektion Oberer Neckar hat Großes vor: Sie will ab Mai 2019 ihre "Anhalter Hütte" nordwestlich von Imst generalsanieren (wir berichteten) und mit einem neuen Anbau versehen. Vorsitzender Rudolf Mager stellte den Ausschussmitgliedern mit großer Leidenschaft das ehrgeizige Projekt vor, schilderte die Herausforderungen des Umbaus in 2000 Metern Höhe, die notwendigen Helikopter-Einsätze und die erforderliche Betreuung der Arbeiten vor Ort durch ehrenamtlichen Einsatz der Sektions-Mitglieder über zwei Jahre hinweg. Deren Zahl sei nicht zuletzt durch das Kletterzentrum K5 deutlich gestiegen – inzwischen sind es 5000. Die Netto-Baukosten belaufen sich auf rund 2,45 Millionen Euro.

Mit einer Entscheidung Rottweils, sich an den Kosten zu beteiligen, hoffe man auf "Rückenwind" um bei den weiteren Gemeinden der Sektion und in Imst vorstellig zu werden, so Mager. OB Broß sah hier den zeitlichen Druck und ließ sofort abstimmen. Alle Räte würdigten das enorme Engagement und die herausragende Jugendarbeit der DAV-Sektion und stimmten für einen Zuschuss von 12 000 Euro als Empfehlung an den Gemeinderat.