Rottweil Stadt sorgt sich um Sicherheit an Baustelle

Die Stadt Rottweil saniert derzeit in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rottweil und dem Land Baden-Württemberg die Ampelanlange in Rottweil. Zu diesem Zweck ist an der Kreuzung Feldberg/Hausener/-Heerstraße die Einmündung der Feldbergstraße abgesperrt und eine provisorischen Fußgänger-Querung aufgebaut worden. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz des Fußgänger- und Schülerverkehrs, betont die Stadt in einer Pressemitteilung.