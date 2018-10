Rottweil Stadt sagt denKaugummisden Kampf an

Rottweil (cor). Nachdem das Thema in der jüngsten Sitzung zur Sprache gekommen war, hatten der Schwarzwälder Bote vergangene Woche groß über die Kaugummi-Flut und den Zustand des Innenstadt-Pflasters berichtet. "Die Kaugummis beschäfigen uns", so Broß in der Sitzung am Mittwochabend, weshalb man nun in Absprache mit dem Bauhof ein spezielles Gerät zu deren Entfernung testen wolle. Eine Fachfirma werde dies demonstrieren. "Ich hoffe, das Teil taugt was", so Fachbereichsleiter Lothar Huber, der erklärte, dass die Maschine nicht nur sehr teuer sei, sondern die Anwendung auch viel Zeit in Anspruch nehme. Dies sei vom Bauhof nicht zu leisten, weshalb man sich in der Folge nach einem Dienstleister umschauen müsse.