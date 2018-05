Rottweil Stadt geht mal wieder an ein Filetstück

Einzelne Ideen wie etwa für den Bereich Engelshalde gibt es schon lange, unter anderem verschiedene konkreter werdende Projekte sorgen nun aber dafür, dass Huber "jetzt den idealen Zeitpunkt sieht, an das Gebiet konzeptionell heranzugehen". "Es soll ein gutes, hochwertiges Wohnumfeld entwickelt werden", machte Jung-Teltschik dabei deutlich. Das bringt mit sich, dass das Entwicklungspotenzial auf die Verträglichkeit untersucht wird und die Auswirkungen auf vorhandene Bereiche mit in die Abwägung einbezogen werden. Ein Aspekt, der dabei in der Sitzung des Gemeinderats immer wieder angesprochen wurde: der Einzelhandel. Vornehmlich ging es den Räten dabei um eine mögliche Konkurrenz zur Innenstadt, wenn hier Neues entstehen sollte. "Wir dürfen nicht den jetzigen Handel torpedieren, indem hier wahllos die Tore geöffnet werden", mahnte etwa Stauss. Huber wie Oberbürgermeister Ralf Broß ließen aber keine Zweifel: Soll hier Wohnraum für 740 neue Bürger entstehen, müsse das Einzelhandelsgutachten aktualisiert werden und diese Entwicklung durchleuchten.

Kritik am Entwurf des Rahmenplans gab es am Mittwochabend so gut wie keine. Der Ansatz, die Chance zu ergreifen, wurde allseits begrüßt. "Manche Stadt würde sich die Finger danach lecken, so eine Fläche mit so einem Entwicklungspotenzial zu haben", freut sich Hubert Nowack (Grüne).

Ein Detail gefällt Breucha dann aber doch nicht: "Die Reitanlage müsste dort weg", schlug er eine Verlagerung vor – etwa ins gegenüberliegende Sportareal.