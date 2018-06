Rottweil Stadt fiebert der Fußball-WM entgegen

Und nach den gewonnen Spielen geht’s dann natürlich traditionell ab zum Autokorso durch die Rottweiler City. Diesmal ganz ohne Sperrfristen und besondere Auflagen, denn bei der WM in Russland schlagen die Uhren anders als 2014 in Brasilien.

Vor vier Jahren hatten die späten Anstoßzeiten um 22 Uhr oder sogar später für besondere Herausforderungen bei städtischen Ordnungsamt gesorgt: Viele begeisterte Fans auf der einen Seite, gesetzlich Vorschriften und ruheliebende Bürger auf der anderen. Bei den Vorrundenspielen hatte die Stadt deshalb zu den späten Anpfiffzeiten gar keine Autokorsos durch die historische Innenstadt zugelassen. Im Außenbereich der Gaststätten musste um 23 Uhr Schluss mit Torjubel sein.

Frühe Anstoßzeiten entspannen die Lage

Diesmal ist alles ziemlich easy. Russland liegt zeitlich vor uns, die Spiele werden zum Teil schon um 16 Uhr angepfiffen. Beschränkungen seien da nicht notwendig, selbst die späten Spiele seien immer noch früh genug. Und wer nach einem siegreichen 16-Uhr-Spiel der deutschen Mannschaft – wie hoffentlich am 27. Juni gegen Südkorea – zum Autokorso starten will, hat vermutlich in diesem Jahr das Problem, in der Rottweiler Rush-Hour stecken zu bleiben. Hupen im Stop-and-Go – der Korso könnte da etwas länger dauern. Und die Zahl der Korsos, so vermutet man bei der Stadt, dürfte sich durch die Nicht-Teilnahme Italiens ohnehin reduzieren.

Dass übrigens just an jenem Mittwoch ausnahmsweise keine Gemeinderatssitzung anberaumt ist, sei reiner Zufall, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Man habe den Puffer-Termin schon lange drin, eine Sitzung sei nun aber nicht nötig. Gut so.