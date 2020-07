Rottweil Stadt bekommt drei öffentliche Handwasch-Kabinen

Nach dem Erfolg des hansgrohe-Handwasch-Centers im Europa-Park in Rust bietet der Hersteller von Brausen und Armaturen aus dem Schwarzwald nun flexible Handwasch-Kabinen an. Die sogenannten Seifenkisten seien mit Bewegungsmelder, Elektronikarmatur sowie einem Infrarot-Seifenspender ausgestattet. Dies erlaube dem Bericht zufolge eine kontaktlose Nutzung, so die Mitteilung. Auf einem in dem Spiegel integrierten Display würde beim Zutritt über korrektes Einseifen und Abwaschen informiert. "Die Corona Pandemie hat uns gezeigt, dass das Thema Handhygiene uns auch in Zukunft noch begleiten wird. Mit der hansgrohe Seifenkiste ist es uns gelungen, diese Thematik spielerisch und auf unterhaltsame Art und Weise für Klein und Groß bereit zu stellen", äußert Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands von Hansgrohe SE. Als Kooperationspartner fungieren Edeka-Culinara, die Kreissparkasse und die Volksbank Rottweil, sie sind Mieter der Boxen. Eine Box steht in der Oberen Hauptstraße, zwei in der Hochbrücktorstraße.

Die Stadtverwaltung hat das Projekt im Rahmen der städtischen Wirtschaftsförderung unterstützt und die Kooperationspartner vermittelt, wird mitgeteilt. Detlev Maier, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins, begrüßt das Projekt: "Mit den Handwasch-Kabinen leisten wir einen Beitrag zum Infektionsschutz." Im Übrigen seien die Seifenkisten als ein Beitrag zum Aktionsplan Innenstadt zu betrachten.