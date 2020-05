Rottweil Staatsanwaltschaft: Er wollte töten

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil, Frank Grundke, erklärt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten, dass man von einem Tötungsvorsatz ausgehe. Es sei Anklage wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben worden. Wann der Prozess am Landgericht Rottweil beginnt, steht noch nicht genau fest. Grundke geht davon aus, dass dies im Rahmen der üblichen sechs Monate nach der Tat, das wäre Mitte Juli, möglich sein wird.

Angeklagt ist Uwe B. aus Rottweil, der zum Tatzeitpunkt einen Termin bei der Jobcenter-Mitarbeiterin gehabt hatte. Der 58-Jährige ließ sich nach der Messerattacke widerstandslos von der Polizei festnehmen und schweigt bis heute zum Tatgeschehen. Was in seinem Kopf vorging, davon zeugen die wirren Beiträge auf der Internet-Plattform Twitter, die nach der Messer-Attacke in den Fokus gerückt waren. Erschreckend: Uwe B. hatte die Tat angekündigt. Am Abend zuvor schrieb er auf Twitter: "Ich werde morgen eine Person des Jobcenters Töten (Verurteilen)." In einem anderer Post, der kurz nach der Tat im Jobcenter entstanden sein dürfte, heißt es: "Drei Stiche, warte auf Polizei." Ein weiterer Eintrag lautet "Alea iacta est" - "Die Würfel sind gefallen". Auf seinem Account hatte er zuvor auch von "Handlangern totalitären Unrechts", "hartherzigen Mächtigen" und von Anschlägen, die Behörden mittels Papierseiten verüben, geschrieben. Auch antisemitisches Gedankengut war darunter.