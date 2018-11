Rottweil Spuren, von denen jeder lernen kann

Rottweil (hf). Oberbürgermeister Ralf Broß erinnerte an die gezielten Terrorakte der NS-Koordinatoren in jenen Novembertagen auch in Rottweil: Die fünf Jahre nach der Machtergreifung der Nazis hätten die Geschichte in Deutschland und die Geschichte in Rottweil mitgeprägt, aber erst durch die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte sei auch die Erinnerung an sie möglich.

Broß verwies auf den Rundweg zu jüdischen Häusern durch die Innenstadt oder auf das neue Buch "Jüdisches Rottweil" der Historikerin Gisela Roming. Er erwähnte Nachkommen wie die Familie Rodhes auf der Spurensuche nach ihren jüdischen Vorfahren (Rothschild) in Rottweil. Zum Gedenkabend konnte er die in New York geborene und jetzt in München lebende Peggy Schulte-Frohlinde, Urenkelin des Rottweiler Arztes Julius Hess, begrüßen sowie die Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde in Rottweil, Tatjana Malafy.

Geschichte der Familie Degginger nacherzählt