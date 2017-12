Rottweil Spitalhöhe: Jetzt stehen Preise für Bauplätze fest

Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Jahren rund 11,3 Hektar Land aufgekauft, um dieses Neubaugebiet zu verwirklichen. Hinzu kommen weitere 7,9 Hektar, die zuvor erworben worden waren. Sollten alle 149 Bauplätze einmal verkauft sein, so sollen die Grundstückserlöse mehr als 25 Millionen Euro in die Stadtkasse spülen. Diese Einnahmen sollen alle bisher angefallenen und sämtliche künftig noch anfallenden Kosten für das Baugebiet abdecken, ist die Absicht. Neben den Kosten für die Grundstücke hat die Stadt weitere Ausgaben, etwa für die gesamte Erschließung und für nicht unerhebliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in die Kalkulation einfließen lassen. Diese Ausgaben summieren sich auf fast zwölf Millionen Euro.

Und wann kann nun endlich gebaut werden? Wie dringlich diese Frage ist, zeigen rund "zehn Anrufe täglich", die Peter Hauser von Bauwilligen erhält. 350 Interessenten für die Spitalhöhe hat er auf der Liste. Diese sollen nun noch vor Weihnachten aktuelle Informationen erhalten. Zuvor werde aber das Interesse der ehemaligen Grundbesitzer auf der Spitalhöhe abgeklopft, die ein Vorkaufsrecht haben.

Was dann noch an Bauplätzen übrig bleibt, wird von einer "Bauplatzvergabekommission" an die weiteren Interessenten zugeteilt. Diese müssen sich per Fragebogen bewerben und werden dann laut Hauser über ein ausgeklügeltes Punktesystem bewertet. Familiensituation, der Bezug zu Rottweil, der Arbeitgeber und andere Faktoren spielen hier eine Rolle. Die Grundstücksverkäufe sollen ab April über die Bühne gehen, gebaut werden kann dann laut Hauser "ab Herbst 2018".