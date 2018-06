Rottweil Spitalhöhe: Anwohner schalten Anwalt ein

Dabei hat dieser durchaus seine Berechtigung: Wie Tobias Efinger von der ausführenden Straßenbaufirma auf Nachfrage erklärt, hat die Anhebung des Straßenniveaus planerische und entwässerungstechnische Gründe.

Gute Gründe

Unter dem Hügel verlaufen Leitungen, die vom gerade entstehenden neuen Quartier des Neubaugebiets Spitalhöhe zur bestehenden Kanalisation führen. Zudem sorgt die Anhebung dafür, dass die Erschließungsstraße hinauf zur Spitalhöhe nicht gar so steil ist.

Den Anwohnern hilft das allerdings wenig. Die Eggerts sehen ihren Grund und Boden in Gefahr, entsprechend blank liegen die Nerven. Die Geduld, die Tiefbauleiter Roland Hönisch in seinem Schriftverkehr mit der Familie einfordert, der dem Schwarzwälder Boten vorliegt, können die Eggerts nicht aufbringen. Wenngleich Hönisch auch versichert, dass die Probleme Oberflächenwasser und Zufahrt zur Garage gelöst werden. So will die Stadt zusätzlich zur ursprünglichen Planung weitere Entwässerungseinrichtungen einbauen, um Oberflächenwasser in den Einmündungsbereich zwischen Erschließungsstraße und Feldweg abzuleiten.

Eggert betont im Gespräch, dass auch bei Vorortterminen eine solche Straßenführung nie angesprochen worden sei, vielmehr habe er sich seine Informationen selbst zusammensuchen müssen.

Anwälte eingeschaltet

Die Familie hat sich nun einen Anwalt genommen, der der Stadt bereits eine erste Frist gesetzt hat. Die Stadt wiederum hat sich mit Günther Posselt, Anwalt für Baurecht, Gemeinderatsmitglied und zweiter OB-Stellvertreter, ebenfalls juristischen Beistand geholt. Laut Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt, keine Besonderheit. Ein Interessenskonflikt oder gar eine mögliche Befangenheit zwischen Posselts Funktion als gewählten Gemeinderat und seinem Mandat für die Stadt bestehe nicht.

Wie’s weitergeht, ist offen. Da die zuständigen Sachbearbeiter sowie der Fachbereichsleiter Lothar Huber derzeit wegen Urlaubs oder Krankheit verhindert sind, stehen zumindest im Rathaus die Rädchen in dieser Angelegenheit vorerst still. Dennoch wolle man einen Gesprächstermin anbieten, so Hermann.