Rottweil Spirit amerikanischer Restaurants

Bevor er das "La Cantina" im Mai von Claudia Tancetti übernommen hat, war der Gastronom mit griechischen Wurzeln in Spanien, der Karibik und zuletzt in Houston, Texas, als Koch tätig. Um den Spirit des "American Family Restaurants" und der Südstaatenküche in das frühere Tex-Mex-Restaurant zu bringen, soll auch die Dekoration einen Wandel durchmachen.

Mexikanische Accessoires sind mittlerweile US-amerikanischen Fahnen der Südstaaten gewichen. So ziert Georgias rot-blau-weiße Flagge bereits den Raucherbereich. Die indianischen Elemente behält Philoxenidis.

Die Kennzeichen werden nun im Laufe der Woche angebracht. Manche von ihnen sind schon so verrostet, dass sich die Buchstaben und Zahlen nur noch ertasten lassen. Unter den Fundstücken sind auch Sonderzeichen wie das "Gulf Shrimp"-Zeichen. "Das ist eine richtige Wissenschaft", weiß Philoxenidis.

Mehrere US-Staaten bieten zahlreiche Designs für Nummernschilder an. In Texas soll es mehr als 400 verschiedene genehmigte Varianten geben.

Grundsätzlich enthalten die Kennzeichen den Namen des Staates oben und unten den Namen des Countys oder das Motto des Staates, für Texas ist das "Lone Star State".

Die Dekoration wird ergänzt durch Wimpel aus den US-amerikanischen Staaten. Die habe er auch durch die Unterstützung eines Freundes beim Villingendorfer Baseball-Team Cavemen bekommen. Weitere Dekorationselemente aus Texas seien auf dem Weg.

Bereits eingetroffen ist die Reproduktion einer Fahne aus der texanischen Revolution 1835. So eine habe einst über Alamo, einer ehemaligen Missionsstation im texanischen San Antonio, von wo aus Texas seine Unabhängigkeit von Mexiko erklärte, gehangen, meint Philoxenidis.

Unabhängigkeitsflagge und T-Bone-Steaks

Ansonsten sei der Übergang von Tancettis in seine Hände absolut reibungslos verlaufen, verrät Philoxenidis. Kürzlich seien außerdem die ersten 650-Gramm-T-Bone-Steaks eingetroffen. Weitere Fernsehgeräte sollen bald überall im Lokal internationalen Sport übertragen, als erstes die Fußball-WM. Philoxenidis hofft, dass der Wandel vom Tex-Mex-Restaurant zum Südstaaten-Steakhouse dann bald vollständig vollzogen sein wird.