Rottweil Spielhallen: Strengere Vorschriften ohne Wirkung

Eine schwierige Gemengelage also für eine Kommune, die bestimmen muss, wer alles im eigenen Ordnungsbezirk ein Spiel-Etablissement räumen sollte.

Der Rottweiler Fachbereichsleiter Bernd Pfaff verweist auf "juristisch sehr schwierige Verfahren mit jeweils vielen einzelfallbezogenen Aspekten". Renate Glatthaar, Abteilungsleiterin der Ordnungsverwaltung im Rottweiler Rathaus, deutet bei "zahlreichen zu berücksichtigenden Kriterien" beispielhaft auch auf Punkte wie für die Einrichtungen getätigte Investitionen und Perspektiven für anderweitige Nutzungen einer derzeit als Spielhalle eingerichteten Immobilie. Die Bandbreite an Aspekten ist groß, die Schwierigkeit, Rangfolgen zu bestimmen, mithin ziemlich kompliziert.

2017 flossen 1,2 Millionen Euro an Vergnügungssteuer

Wie die Geschäfte mit Geldspielautomaten laufen, lässt sich auch an den Einnahmen der Stadt ablesen. 2017 flossen 1,2 Millionen Euro an Vergnügungssteuern ins Stadtsäckel. 2018 soll die erhoffte Größenordnung ähnlich sein. 2012 – im Jahr der Gesetzesverschärfung in Baden-Württemberg – waren es in Rottweil erst 684 000 Euro.

Spring doch einfach, sagt die Politik zum Amtsschimmel. Doch der Hindernisparcours beim Versuch, die Spielhallen in Stadt und Land auf ein gesellschaftlich erträgliches Maß einzudämmen, ist von zahlreichen Fallstricken umgarnt. Angesichts des juristischen Minenfeldes sind die Hürden zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben nicht einfach zu überspringen. Für Advokaten hat die komplexe Gemengelage, in die sich die Kommunen hineinmanövriert sehen, ein reiches Betätigungsfeld eröffnet. Was der Gesetzgeber 2012 mit hehren Vorstellungen und schönen Worten auf den Weg gebracht hat, schlägt sich bisher kaum in konkreten Verbesserungen nieder. Dies aber wohl nicht nur wegen der Kompliziertheit des Auftrags, der in den Amtsstuben Anlass zum Haareraufen gibt. Dass die Kommune durch Automaten und Spieltische viel Geld verdient, gehört nämlich auch deutlich gesagt.