Rottweil Spender für Schwabo-Mitarbeiterin gefunden

Zuvor wurde sie bei zahlreichen Untersuchungen von Kopf bis Fuß durchgecheckt, um auszuschließen, dass im Körper Entzündungen versteckt sind oder es weitere Probleme gibt. Von der Hals-, Nasen- und Ohren-Untersuchung bis zum Herzecho – die Tübinger Ärzte ließen nichts unkontrolliert, berichtet sie. Mit Immunsuppressiva wurde das Immunsystem heruntergefahren, um die Gefahr zu minimieren, dass der Körper die Stammzellen abstößt.

"Die Transplantation am 6. August ging dann ganz schnell", sagt Uli Schobel. Immer noch ungläubig berichtet sie von dem kleinen, nur zu einem Viertel mit Flüssigkeit gefüllten Beutel, der hereingebracht und ihr als Infusion verabreicht wurde. "Nach einer halben Stunde war es vorbei." Später erfährt sie, dass in diesem kleinen Beutel sieben Millionen der lebensrettenden Stammzellen waren. "Einfach unglaublich."

Sie ist nun weiterhin in der Klinik in Tübingen, wo sie, während das Immunsystem weiter medikamentös heruntergefahren bleibt, unter stetiger Kontrolle steht und darauf gewartet wird, dass die Stammzellen anwachsen. "Bis jetzt habe ich keine Probleme, alles verläuft soweit gut und die Ärzte sind sehr zufrieden mit mir", sagt Uli am Telefon. "Ich fühle mich gut, ich kann wieder essen und alles". So muss es jetzt weitergehen und wir drücken alle Daumen.

Wer der Spender war, weiß Ulrike Schobel nicht. "Es besteht die Möglichkeit, ihm zu schreiben, er bleibt dabei anonym", weiß sie. In zwei Jahren kann sie dann, sofern der Spender einwilligt, auch seinen Namen erfahren. Ob sie das will? "Ja, ich würde schon gern wissen, wem ich das zu verdanken habe." Und natürlich würde sie dann auch Kontakt aufnehmen, um dem Spender zu danken – auch wenn das schwer in Worte zu fassen sein wird.

