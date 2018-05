Rottweil Speiser erneuert den Ruf nach bezahlbarem Wohnraum

Die Geschäftsführerin der Kreisbau Rottweil, Marion Klankwarth-Jarmer, weist in ihrem Referat darauf hin, dass mit intelligenten Maßnahmen bei Modernisierungen wie Neubau die Mietpreise moderat gehalten werden könnten. Mit einem Bestand von 370 Mietwohnungen und einem durchschnittlichen Preis von 4,70 Euro je Quadratmeter sei die Genossenschaft zum größten Vermieter in Rottweil geworden. Mieter seien Mitglied in der Genossenschaft und haben über die Nutzungsverträge Kündigungsschutz. Die Wiederbelebung von Baugenossenschaften, bei denen nicht die maximale Rendite im Vordergrund stehe, solle auch in Rottweil in den Fokus genommen werden. Davon erwartet sich Marion Klankwarth-Jarmer eine spürbare Entlastung auf dem Rottweiler Wohnungsmarkt und bei den Wohnungsmieten.

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Kähte Schaumann, Sigrid Schuhmacher, Anita Lägeler und Jürgen Rapp. Mit einem Präsent verabschiedet wurden Monika Lengl als Beisitzerin und Max Bingert als Revisor.

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Speiser als Vorsitzenden, Winfried Hetz als Stellvertreter, Christine Hetz als Kassenführerin, Jürgen Dumke als Beisitzer und Daniel Frommer als Revisor. Neu ins Gremium gewählt wurden Jris Lehmann als Schriftführerin und Michaela Sirl als Revisorin.

Die Versammlung gab zudem grünes Licht für eine Beitragserhöhung um zwei Euro auf 28 Euro zum 1. Januar 2019.