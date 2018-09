Rottweil SPD mit klarem Bekenntnis zu Europa

Kreisvorsitzender Torsten Stumpf hatte die stellvertretende Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Gabi Rolland eingeladen, die bereits Mitglied im Europäischen Parlament war. In einem kurzen, aber sehr engagierten Redebeitrag, so die Mitteilung, habe Gabi Rolland deutlich gemacht, dass Europa eben mehr sei, als nur krumme Gurken: "Wir müssen dort Grenzen überwinden, wo es vernünftig ist." Natürlich seien die jeweiligen Aufgaben auf der Ebene zu lösen, auf der sie am besten erledigt werden können. Bereits in ihrem Heidelberger Programm im Jahre 1925 hatte die SPD unterstrichen, welche Bedeutung ein geeintes Europa als Friedensmacht habe.

Die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion gab einen Einblick in die Arbeit im Landesparlament. "Mir wird Angst und Bange, wenn ich sehe, was aus Chemnitz berichtet wird." Und weiter: "Wir leben in einer Zeit, in der sich viel verändert. Das macht vielen Angst. Viele Menschen sind rational nicht mehr zu erreichen." In Freiburg gebe es Stadtteile mit einem Wähleranteil von bis zu 28 Prozent für die AfD. Es gelte, jeden Tag für die Demokratie zu kämpfen. "Die AfD im Landtag benutzt Nazi-Slang. Es ist jetzt die Zeit der Anständigen", machte Gabi Rolland deutlich. Es gelte Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit zu verteidigen und für Europa einzustehen. Dabei warb sie dafür, am 26. Mai 2019 zur Europawahl und zur Kommunalwahl zu gehen.

Kritik gab es an der grünen Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer im Zusammenhang mit den Vorgängen um die Abwahl der Rektorin an der FH Ludwigsburg.