Rottweil Spannender Lese-Herbst startet

Das Highlight im Herbstprogramm bildet die Autorenlesung am 8. November, 20 Uhr, mit Bestsellerautorin Ulrike Schweikert. Sie liest aus ihrem Historienroman "Die Charité: Hoffnung und Schicksal". Die Lesung ist für Erwachsene, der Eintritt kostet acht Euro. Die Geschichte spielt in Berlin im Jahr 1831. Seit Wochen geht die Angst um, die Cholera könne Deutschland erreichen – und als auf einem Spreekahn ein Schiffer grauenvoll stirbt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Während die Ärzte um das Überleben von Tausenden kämpfen, führen drei Frauen ihren persönlichen Kampf: Gräfin Ludovica findet Trost und Kraft in den Gesprächen mit Arzt Dieffenbach. Hebamme Martha versucht, ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu bieten und verdingt sich im Totenhaus der Charité. Die Pflegerin Elisabeth entdeckt die Liebe zur Medizin und – verbotenerweise – zu einem jungen Arzt.

Drei Autorenlesungen für Schulklassen runden das Leseangebot der Stadtbücherei ab, für Frank Schwieger und Gina Mayer sind noch Plätze frei: In der Frederickwoche, am 16. Oktober, 8.30 Uhr, ist Frank Schwieger mit seinem aktuellen Buch "Ich, Zeus, und die Bande vom Olymp: Götter und Helden erzählen griechische Sagen" für die Klassen drei bis sechs zu Gast.

Seit beinahe 3000 Jahren erzählen sich die Menschen von den griechischen Göttern und Helden, was sie wollen. Aber jetzt soll endlich ans Licht kommen, wie es wirklich war. Dafür sorgen die Olympier und Heroen nun höchstpersönlich – von A wie Achill bis Z wie Zeus! Und so erfahren die Leser, warum der große Held Achill in Mädchenkleidern herumläuft und Apoll einen Baum umarmt, was Aphrodite und ein goldener Apfel mit dem trojanischen Krieg zu tun haben – und natürlich auch davon, wo Zeus bei all dem seine Hände mit im Spiel hat.

Die Kinderbuchautorin Gina Mayer liest am 19. November für zweite bis fünfte Klassen entweder aus "Der magische Blumenladen" oder "Die Schattenbande" (nach Absprache). Eva Weiß lässt am Freitag, 19. Oktober, die "Bremer Stadtmusikanten" durch verschiedene Instrumente lebendig werden. Diese musikalische Lesung ist ausgebucht.

Um Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen wird gebeten. Weitere Informationen zu den Angeboten in der Stadtbücherei Rottweil, Telefon 0741/49 43 40.