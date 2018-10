Rottweil Spannender Kampf um Kurse und Portfolios

Kreis Rottweil. Am 26. September startete der Wettbewerb, bei dem auch wieder zahlreiche Teams aus Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden dabei sein werden. Am Dienstag, 25. September, fand die Auftaktveranstaltung zum 36. Planspiel Börse in Hofer-Saal der Kreissparkasse Rottweil statt. Über 100 Schüler informierten sich mit ihren Lehrern über den Spielablauf und die Spielregeln. Die Gewinner dürfen sich auf attraktive Preise freuen. Wie einfach die Teilnahme am Planspiel Börse ist, erfuhren die Teilnehmer von Stefanie Müller, Spielbetreuerin der Sparkasse. Die wichtigsten Begriffe sowie wertvolle Tipps und Informationen rund um das Thema Börse erklärte Privatkundenberaterin Miriam Schneider. Bei der Kreissparkasse genießt das Planspiel inzwischen Kult-Status. Bereits seit 1986 bietet die Sparkasse den Schulen die Teilnahme am Börsenspiel an. Dieses Jahr haben sich 610 Schüler in 138 Spielgruppen angemeldet. Zehn Wochen lang können die Teilnehmer risikolos Erfahrungen auf dem internationalen Börsenparkett sammeln, ihr virtuelles Kapital in Höhe von 50 000 Euro einsetzen und die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Alle Orders werden mit realen Börsenkursen abgerechnet. Doch nicht nur der Gewinn zählt, denn das Planspiel Börse will die Teilnehmer auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Aktien der Unternehmen, die den strengen Kriterien des "Ethibel Sustainability Index Excellence Global" genügen, sind in der Wertpapierliste gekennzeichnet. Das erlaubt den Teilnehmern, gezielt auf Nachhaltigkeit zu setzen. Spielende ist der 12. Dezember 2018, am 22. Januar 2019 findet die Siegerehrung im Hofer-Saal der Kreissparkasse Rottweil statt.

Die bundesweit besten Schülerteams in der Depotgesamtwertung sowie in der Nachhaltigkeitswertung werden zur exklusiven Planspiel- Börse-Gala mit mehrtägigem Rahmenprogramm eingeladen. Außerdem gewinnen die betreuenden Schulen einen erlebnisreichen Aktionstag zur finanziellen Bildung. Zusätzlich lobt die Kreissparkasse Rottweil weitere Preise aus: die jeweils fünf besten Schülerteams aus der Region gewinnen in der Depotgesamt- und das beste Team in der der Nachhaltigkeitswertung Geldpreise in Höhe von insgesamt 1900 EUR.