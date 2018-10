Rottweil Sozialer Wohnungsbau soll neuen Schub bekommen

Rottweil - Der Soziale Wohnungsbau ist auch in Rottweil wieder stärker in den Fokus gerückt: Lange Wartelisten für bezahlbaren Wohnraum bei der Stadtbau Rottweil zeugen davon, dass Handlungsbedarf besteht. Die Stadtverwaltung will neuen Bauprojekten Schub verleihen und Grundstücke für sozialen Wohnungsbau künftig zu ermäßigten Preisen abgeben. Grüne, FFR und SPD begrüßen den Vorstoß, fordern aber in einem Antrag, einen Schritt weiterzugehen und ein "umfassenden Konzeptes zur Förderung öffentlich geförderten Wohnraums in Rottweil mit Festlegung einer kommunalen Quote" zu erarbeiten.