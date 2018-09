Rottweil Sorgt Rampe für Ungleichgewicht?

Rottweil. Fakt ist: Wer gehbehindert ist oder einen Kinderwagen mitnehmen möchte, kommt derzeit nur schwerlich ins Eiscafé Venezia in der unteren Hauptstraße. Gleich zwei Treppen müssen am Haupteingang in der Mitte des Hauses überwunden werden. Zudem wird der Eingang auch von Mietern und Eigentümern der oberen Stockwerke benutzt. Das Servicepersonal geht ein und aus – manchmal geht es eng zu. Der Betreiber will das – ganz im Sinne der Barrierefreiheit – ändern und an Stelle des Schaufensters ganz links an der Gebäudefront einen weiteren Eingang schaffen. Der wiederum soll über Treppen und eine Rampe erreicht werden können.

An Friedhofskapelle tut sich nichts

In der Vergangenheit hat sich allerdings mehrfach gezeigt, dass Rampen in der historischen Kernstadt eine problematische Sache sind. Jüngstes Beispiel ist der neue Zugang zu einem Modegeschäft in der Hochbrücktorstraße, der heftig diskutiert wurde und vielen zu groß ausgefallen ist. Und an der Friedhofskapelle gibt es zum Ärger vieler Bürger trotz jahrelanger Planung immer noch keinen barrierefreien Zugang. Ein Entwurf der Stadt wurde vom Landesdenkmalamt abgelehnt.