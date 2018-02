Rottweil Sorglos bis zum bösen Erwachen

Vielfach fühlen sich Gewerbetreibende solange sicher und nicht betroffen von Gefahrenhinweisen, bis es dann doch passiert: Einbrecher waren im Objekt, die Büroräume sind durchwühlt, der Schock sitzt plötzlich tief bei Mitarbeitern und Verantwortlichen. Häufig summiert sich zum Diebesgut der angerichtete Sachschaden durch brachiales Vorgehen der Täter. Die Realität hat die Geschädigten eingeholt.

Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg von Einbrechern ist die Sicherung der Objekte

So ereigneten sich im Landkreis Tuttlingen allein in Bäckereien und deren Verkaufsfilialen in den zurückliegenden drei Monaten insgesamt elf Einbrüche. Die Einbrecher waren dabei in sieben Fällen erfolgreich und gelangten ins Objekt. Hierbei spielte es keine Rolle, ob die Objekte innerorts oder auf der grünen Wiese gelegen waren.