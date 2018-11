Rottweil Sonntags einkehren in Innenstadt schwierig

Rottweil - Es ist ein sensibles Thema in Rottweil, das aber nach Ansicht von CDU-Stadtrat Herbert Sauter endlich angepackt werden muss: Wer in Rottweil einkehren will, tut sich mitunter schwer, ein offenes Lokal zu finden. "Ich war am Sonntaggegen 16 Uhr in der Stadt unterwegs, und von Hochturm bis Viadukt hatte gerade mal eine einzige Gaststätte geöffnet", berichtete er im Gemeinderatsausschuss am Mittwoch. Nicht zuletzt im Hinblick auf die vielen Touristen und weitere, die durch die Hängebrücke erwartet werden, könne man "diesen Zustand so nicht lassen". Es bestehe dringender Handlungsbedarf, erklärte er, und forderte die Verwaltung auf, hier tätig zu werden. Bereits vor einem Jahr hatte Sauter die Thematik angesprochen – viel getan hat sich seither nicht.