Rottweil Rajsp im Parteirat der Grünen

Kreis Rottweil (mm). Sonja Rajsp aus Lauterbach hat bei der Wahl in den Grünen-Parteirat im Frauenwahlgang die meisten Stimmen bekommen. Der Landesparteitag der Grünen in Heidenheim wählte die 21 Mitglieder in zwei Wahlgängen – einmal die Frauen, einmal die Männer. Sonja Rajsp bekam 145 Stimmen, das sind 67,8 Prozent. Bei den Männern vereinte Landesverkehrsminister Winfried Herrmann mit 148 Stimmen die meisten Stimmen auf sich. In ihrer Bewerbungsrede ging die 44-Jährige auf den Kreisverband Rottweil ein und wies einen großen Stimmenzuwachs hin. Rajsp ist in der Flüchtlingspolitik aktiv, so hat sie bei gemeinsamen Kochaktionen ein Kochbuch mit Rezepten von Geflüchteten herausgebracht, das sie beim Parteitag auch dabei hatte.