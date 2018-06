Rottweil "Sommersprossen" stehen vor der Tür

"Quintessenz" war der Titel eines Konzerts, bei dem vor zwei Jahren Johannes Goritzki – Mitbegründer des Rottweiler Festivals und Bruder des Intendanten – drei von Bachs berühmten sechs Suiten für Solo-Violoncello aufführte. Seit der Wiederentdeckung dieses lange in Vergessenheit geratenen Zyklus messen sich die besten und renommiertesten Cellisten an diesem Werk. Pablo Casals bezeichnet es als "die Quintessenz von Bachs Schaffen". Nun folgt am Dienstag, 26. Juni, ab 20 Uhr die "Quintessenz II", die anderen drei Suiten Nr. 2, 3 und 4, wiederum in der kleinen Ruhe-Christi-Kirche.

Die letzten drei Konzerte finden alle im dekorativen und stimmungsvollen Jugendstilsaal des Rottenmünsters statt. Am Mittwoch, 27. Juni, ab 20 Uhr sind unter dem Titel "Meisterwerke" Stücke zu hören, die dem scheidenden Intendanten besonders am Herzen liegen: Mozarts Quintett Es-Dur für Bläser und Klavier, das Mozart selbst seinerzeit für das Beste hielt, was er in seinem Leben geschrieben habe, und das singuläre, vom Klang der Bassklarinette geprägte Bläsersextett Mládí (Jugend) von Leoš Janácek. Für dieses Konzert konnte Ingo Goritzki nochmals treue Weggefährten wie Ulf Rodenhäuser, Radovan Vlatkovi, Dag Jensen und Kalle Randalu gewinnen.

Dass klassische Musik nicht immer todernst daherkommt, sondern auch mal ein tierisches Vergnügen bereiten kann, beweist das Konzert am Samstag, 30. Juni, ab 19 Uhr. Das berühmte Forellenquintett von Franz Schubert wird von allerlei musikalischem Getier begleitet. Frösche, Heuschrecken und Wespen, ein prophetisch singender Vogel, eine tanzende Ziege, ein majestätisch dahingleitender Schwan und schließlich sogar eine zerstreute Brillenschlange sowie die Forelle selbst sind dem abschließenden Quintett vorangestellt. Dies alles unter einen Hut zu bringen, das versuchen die Schauspieler Thomas Goritzki und Tatjana Clasing, die als Sprecher eingeladen sind. Humor ist bei Beethoven vielleicht eine unterschätzte Facette.

Das am Sonntag, 1. Juli, ab 19 Uhr beim sechsten und letzten Konzert auf dem Programm stehende Duo Es-Dur für Viola und Violoncello ist mit dem launigen Zusatz "mit zwey obligaten Augengläsern" versehen. Eine Vorgabe, die Hariolf Schlichtig und Johannes Goritzki problemlos erfüllen können. In Mozarts Oboenquartett, das anschließend zu hören sein wird, kann sich das Soloinstrument, gespielt von Ingo Goritzki, höchst virtuos in all seinen Qualitäten zeigen. Düsterer und schwerer kommt Brahms’ Klavierquartett Nr. 3 c-Moll daher, in dem er seine hoffnungslose Liebe zu Clara Schumann verarbeitet.

Freude an Musik und am Fußball muss sich übrigens auch bei der dann laufenden Fußball-Weltmeisterschaft nicht ausschließen: Die Gruppenspiele der Gruppe F, in der Deutschland spielt, überschneiden sich nicht mit den Konzerten, und während der Konzerte am 30. Juni und 1. Juli finden keine Achtelfinalspiele mit deutscher Beteiligung statt.

Karten für alle Konzerte gibt es in der Tourist-Information Rottweil, Telefon 0741/ 49 42 80, touristinformation @rottweil.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie bei der Volksbank Rottweil und im Internet. Kinder und Jugendliche haben bis 18 Jahre freien Eintritt, benötigen aber eine Platzkarte. Ältere Schüler und Studenten zahlen den halben Preis. Für die treuen Konzertbesucher gibt es zudem den Festivalpass (zu erwerben nur in der Tourist-Information), mit dem man für 99 Euro zu allen sechs Konzerten Plätze in der besten Kategorie erhält. Weitere Infos unter www.sommersprossen-rottweil.de.