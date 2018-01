Rottweil Solifer bringt Sonne ins soziale Miteinander

Zu den Best-of-Projekten, die in den vergangenen zehn Jahren angeboten wurden, zählt die erlebnispädagogische Segelfreizeit am Bodensee. Diese findet im Frühsommer statt und richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren sowie erwachsene Teilnehmer.

Für den Herbst haben die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen ein Theater-Projekt anvisiert. "Das ist ein inklusives Projekt, das wir wie in den vergangenen Jahren mit dem Zimmer-Theater realisieren wollen", erklären die Frauen. Menschen mit Behinderung stehen gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung auf der Bühne und führen ein Theaterstück auf.

In Anlehnung an den internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember, ist als weiteres Highlight die "Lange Nacht der Inklusion" am 23. November geplant. "Es soll ein Abend der Begegnung werden, mit verschiedenen kulturellen Angeboten, bei dem sich verschiedene Personengruppen einbringen können", verrät Pfau im Vorfeld.

In der vergangenen Dekade hat sich bei Solifer einiges verändert. Dorothee Flaig und Daniela Günthner sind schon lange im Team. "Ich war lange Zeit in Fluorn und bin Ende 2008 mit einzelnen Freizeitangeboten eingestiegen", erinnert sich Flaig. "Anfangs waren wir zu zweit oder zu dritt, jetzt sind wir ein schönes Team. Auch das Netzwerk hat sich weiterentwickelt", ordnet Günthner ein. "Im Landkreis Rottweil gab es fast keine Angebote für Kinder und Jugendliche im Bereich Inklusion", erinnern sich die beiden. Zwar sei die Lebenshilfe damals schon sehr aktiv gewesen, habe aber eher die Erwachsenen im Blick gehabt. "Die Kinder mussten immer in die Nachbarlandkreise ausweichen. Das war wie ein großes schwarzes Loch in der Landkarte", visualisiert Dorothee Flaig die damalige Lage.

Ohne Ehrenamtliche hätte sich Solifer nicht so entwickeln können

Seit 2015 verstärken Mirjam Pfau und Yvonne Winkler das Team am Friedrichsplatz. "Der Bedarf ist da", sagt Winkler. "Unsere hauptamtliche Arbeit wird durch viele Ehrenamtliche unterstützt", freut sich Pfau und hebt die Bedeutung der ehrenamtlich Engagierten hervor. Ohne sie hätte sich Solifer nicht so entwickeln können, betont sie.

Anfangs lag der Schwerpunkt der sozialen Einrichtung auf Angeboten für Kinder und Jugendliche. Das Programm habe sich dem Bedarf entsprechend sowie durch Gespräche mit Klienten und Eltern stets weiterentwickelt. Denn im Laufe der Jahre wurden aus den Kindern und Jugendlichen junge Erwachsene, sodass Erwachsenenangebote ins Programm aufgenommen wurden. Auch die Öffnung bestehender Angebote, beispielsweise dem Sommerferienprogramm, wurden in Zusammenarbeit mit dem vorhandenen Netzwerk weiterentwickelt. "Mittlerweile sind wir bei einzelnen Angeboten des Sommerferienprogramms mit dabei", nennen die Frauen als Beispiel. Allgemein stehe die Beratungsstelle viel in Kontakt mit anderen Diensten.

Das Angebot soll dem Bedarf entsprechend aufrechterhalten werden

"Das Ganzheitliche, der Kontakt mit den Menschen, das gefällt mir gut", schildert Günther. "Oft weiß man gar nicht, was auf einen zukommt", beschreibt Winkler. "Was man alles erlebt, egal ob traurig oder schön: Das ist einfach ganz besonders", führt sie als Grund an, weshalb ihr die Arbeit bei Solifer Spaß macht.

Neben dem Rückblick auf die Anfänge und den Ausblick auf die Planungen für das "Jubiläumsjahr", nennen Pfau, Flaig, Winkler und Günthner auch Ziele für die kommenden zehn Jahre. Das Team wolle das Angebot auch weiterhin dem Bedarf entsprechend weiterentwickeln und vor allem aufrechterhalten, betonen die Frauen. "Dazu brauchen wir auch in Zukunft engagierte ehrenamtliche Helfer, die die Menschen mit Behinderung regelmäßig bei den Projekten begleiten", appelliert Pfau an die Wichtigkeit des Ehrenamts im familienunterstützenden Dienst. Über Unterstützer freue sich Solifer immer. Unverbindlich und unkompliziert bestehe die Möglichkeit, beispielsweise bei der Kochgruppe zu hospitieren, schildert Günthner.